На индивидуальных предпринимателей и компании можно распространить систему выплаты единого налогового платежа, для этого им нужно создать электронные кошельки, с которых будут списываться недоимки по налогам, заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на заседании коллегии службы и рассказал о новых инструментах ФНС; идею поддержал министр финансов Антон Силуанов, поручив ее проработать, пишут «Ведомости» .

Компаниям из разных сфер часто нужны справки о наличии задолженности по налогам. Единый налоговый платеж через электронный кошелек позволит быстро расплатиться по возникшему долгу, даже при небольшой задолженности компании могут столкнуться с блокировкой счетов, претензиями, а электронный кошелек позволит быстро решить такие проблемы с долгами по всем налогам, объяснил идею Егоров.

Как отмечают эксперты, похожая система для бизнеса есть у Федеральной таможенной службы (ФТС): можно зачислить деньги на единый лицевой счет, с которого в том числе можно списать авансы при ввозе товаров на таможенную территорию. Но мотивировать бизнес пользоваться таким кошельком для выплаты самих налогов будет сложно: бизнес вряд ли захочет забирать из оборота деньги, чтобы они просто лежали на счете.

Участники рынка предлагают упростить идентификацию владельцев электронных кошельков По мнению ассоциации «Электронные деньги» и ее членов, некоторые принятые в этом году меры в отношении электронных кошельков могут затормозить рост доли безналичных платежей.

Егоров пообещал и дальше развивать онлайн-сервисы ФНС — они должны решать более сложные, комплексные задачи, а сами сервисы нужно внедрять в чужие IT-платформы, интересные компаниям и людям, например по аренде жилья, найму водителей. Технологии уже позволяют ФНС видеть проблемы целых отраслей, новая цель — создать платформу для анализа данных, на которых можно будет построить новые сервисы; речь о метаданных, дополнительно возникающих при налоговом мониторинге, объяснил Егоров.