Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что повышать сумму страхового возмещения по вкладам нужно адресно, а не «огульно» всем. Так он в прямом эфире РБК прокомментировал инициативу повысить страховку до 5 млн рублей для вкладчиков банков, лишившихся лицензии с конца 2014 года.



Министр напомнил, что в Госдуме сейчас находится законопроект, который предусматривает увеличение страхового покрытия вкладов до 10 млн рублей в случае, если человек столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией. Например, если он продал квартиру и все вырученные средства временно держал на счете в банке, а тот обанкротился.

«Я считаю, что нужно по таким направлениям идти, а не огульно всем повышать. Тем более это небольшая часть вкладчиков», — подчеркнул Силуанов.

Министр отметил, что у 99,7% вкладчиков размеры вкладов не превышают 1,4 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили, что в конце 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству и депутатам изучить идею повышения до 5 млн рублей суммы страхового возмещения по вкладам для клиентов банков, лишившихся лицензии с конца 2014 года. Профильные ведомства к этой идее отнеслись скептически, поскольку в таком случае были бы ущемлены права вкладчиков банков, лицензии у которых были отозваны до 2014 года.

