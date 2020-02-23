• ЦБ на этой неделе подвел итоги января для банковского сектора. По данным регулятора, совокупная чистая прибыль кредитных организаций за месяц составила 197 млрд рублей, что существенно больше среднемесячной прибыли за прошлый год. Ну а Банки.ру подведет итоги 2019-го на церемонии «Банк года» 13 марта. В этот вечер наградами будут отмечены самые яркие продукты, смелые и интересные решения, лучший клиентский сервис минувшего года.

• Вкладчикам новости уходящей недели не добавили оптимизма. Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на март 2020 года. По сравнению с февральскими ориентирами базовая доходность депозитов в рублях, долларах и евро в основном снизилась. А министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышать сумму страхового возмещения по вкладам нужно адресно, а не «огульно» всем.

• Информационная безопасность финансовой сферы обсуждалась на этой неделе на XII Уральском форуме. На нем, в частности, куратор Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Сычев заявил, что система антифрода Системы быстрых платежей позволила заблокировать порядка 23,3 тыс. операций по подозрению в попытках перебора номеров, а мошенничество с кражей данных карты через скимминговые устройства на территории РФ больше не актуально. При этом Банк России намерен изменить процедуру возврата средств, похищенных кибермошенниками у банковских клиентов, говорится в докладе ФинЦЕРТа. Согласно документу, объем всех операций, совершенных в 2019 году без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа, составил 6,5 млрд рублей. Из этой суммы банки возместили клиентам 15%.

• Президент Владимир Путин признал, что на доходы, которые получают некоторые категории населения в России, «невозможно прожить». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил не делать обобщающих выводов о доходах россиян на основе отдельных примеров, а разбираться в каждом конкретном случае. По информации Росстата, в 2019 году среднемесячная зарплата выросла на 7,5% по сравнению с 2018-м и составила 47 468 рублей. За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились более чем в 2,5 раза, а цены за это время выросли вдвое, свидетельствуют данные компании FinExpertiza.

• Сразу несколько инициатив, о которых стало известно на уходящей неделе, связаны с ЖКХ. Так, Госдума рассмотрит поправки к 157-й статье Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ в многоквартирных домах из-за долгов за горячее и холодное водоснабжение, а также отопление. По данным статистики Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКУ для принудительного взыскания приставами в России составляет 21,7 тыс. рублей. Между тем Владимир Путин согласился рассмотреть идею депутатов о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ. Правда, банки в случае полной отмены таких комиссий хотят компенсировать свои издержки по обеспечению приема платежей, например взимать комиссию с получателей.