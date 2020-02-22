• Банки начали ужесточать условия программы Priority Pass для своих клиентов. Огромная популярность программы привела в итоге к тому, что статус VIP-клиентов потерял ценность. О том, что ждет программу лояльности, рассказываем здесь.

• Из самого названия кредитной карты #МожноВСЁ Росбанка следует, что перед ее держателем открываются широкие возможности. Так ли это на самом деле, можно узнать в «Разборе Банки.ру».

• Если ставка по вкладу вас больше не устраивает, есть альтернатива — фондовый рынок. И как раз здесь мошенники уже приготовили ловушки для ваших денег. О том, как разоблачить финансового мошенника, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.

• Полисы ОСАГО за год с момента старта реформы в январе 2019 года подешевели в среднем на 5%. Что автомобилисту хорошо, то страховщику убытки. Каким будет продолжение реформы и когда его ждать, выясняем в материале «Лихачу заплатите монетой: как изменится стоимость ОСАГО в 2020 году».

• В наше время найти карту, которая подойдет только мужчине, невозможно. И все же мы позволили себе немного сексизма и собрали карты, подходящие автомобилистам и геймерам, имея в виду, что когда-то это были исходно мужские хобби. О семи картах для защитников Отечества читайте в «Разборе Банки.ру».