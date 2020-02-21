Совкомбанк снизил ставки ипотечного кредитования. Обновленные программы на покупку жилья в новостройках стали доступнее на 0,6—0,8 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Например, при покупке квартиры в строящемся доме с первоначальным взносом от 50% базовая ставка теперь составляет 7,99% годовых.

Процентная ставка на покупку готовых квартир и апартаментов снижена на 0,2—0,8 п. п. При первоначальном взносе от 50% она составляет 8,49% годовых. При покупке дома с земельным участком ставка снижена на 1,9 п. п. и теперь составляет 12% при условии первоначального взноса не менее 40%. Коммерческую недвижимость можно приобрести по минимальной ставке 11,19% с первоначальным взносом от 30%. По новым условиям отменена надбавка по уступке прав требования по договору долевого участия в строительстве.

Кредиты предоставляются сроком до 30 лет, максимальный возраст заемщика на момент погашения не должен превышать 85 лет. Банк рассматривает заявку в течение одного рабочего дня. Совкомбанк также предлагает индивидуальное рассмотрение ипотечной заявки на сумму свыше 30 млн рублей.