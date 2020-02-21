Банк России рассмотрел и утвердил изменения в плане участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства калужского Газэнергобанка, включая план финансового оздоровления банка. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.

Приоритетным направлением деятельности банка станет кредитование физических лиц, развиваемое совместно с его инвестором — екатеринбургским СКБ-Банком.

Планом финансового оздоровления предусмотрено присоединение Газэнергобанка к инвестору к концу 2028 года.

«Объединенный банк будет соблюдать установленные Банком России обязательные требования с учетом надбавок к нормативам достаточности капитала, предъявляемые к финансовой устойчивости кредитных организаций», — отмечают в ЦБ.

Уточним, что в настоящее время Газэнергобанк регулярно фигурирует в списке банков — нарушителей нормативов ЦБ.



Газэнергобанк — бывшая «дочка» Пробизнесбанка. После отзыва лицензии у последнего Центробанк утвердил планы участия АСВ в предупреждении банкротства банков группы «Лайф», ядром которой был Пробизнесбанк. В сентябре 2015 года СКБ-Банк был утвержден в качестве санатора Газэнергобанка.