Сбербанк и Росреестр запустили пилотный проект в сфере регистрации права собственности на недвижимость без посещения МФЦ. Теперь в ряде регионов электронная регистрация ипотечных сделок в Росреестре для клиентов банка проходит в течение 100 минут с момента приема электронного пакета документов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Отправка документов на регистрацию осуществляется сразу после подписания кредитного договора в офисе Сбербанка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают по электронной почте. Это делает процесс оформления сделок с недвижимостью проще, быстрее и комфортнее», — говорится в релизе.

Проект регистрации сделки за 100 минут запущен в Ивановской и Новосибирской областях. Также срок регистрации документов в электронном виде был сокращен до одного дня во Владимирской, Пензенской, Воронежской, Псковской, Оренбургской областях, Ставропольском крае и в Республике Удмуртия.

Сервис доступен для покупки квартир в новостройках и готового жилья. Ранее регистрация права собственности занимала до 11 рабочих дней.

