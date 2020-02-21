Севергазбанк объявил о снижении ставок по стандартным ипотечным программам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Приобрести жилье с помощью ипотеки на первичном и вторичном рынке недвижимости теперь можно по ставке 8,75%, которая действует для сотрудников предприятий — партнеров Севергазбанка.

Всем другим клиентам ипотека доступна по ставке 8,8% годовых при условии скидки в рамках «Календаря праздников» Севергазбанка, предусматривающего дополнительное снижение ставок в течение десяти дней к ряду профессиональных праздников и дню рождения клиента.

Без учета данного спецпредложения ставка составит 8,95% годовых. Ипотеку можно взять на срок от трех до 25 лет. Сумма кредита — от 300 тыс. до 20 млн рублей в зависимости от региона.



При этом рефинансировать ипотеку можно по ставке 8,3% для сотрудников компаний — партнеров банка и по ставке 8,35% — для других граждан в рамках «Календаря праздников».