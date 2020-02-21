Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям. Каждому переводу будет присваиваться риск-балл (уровень подозрительности трансакции), банки будут делиться этими данными друг с другом, сообщил первый замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев на XII Уральском форуме по безопасности финансовой сферы.



Когда деньги переводятся внутри банка, тот видит и получателя, и отправителя платежа. Это позволяет ему настроить правила противодействия мошенническим трансакциям, а в СБП механизм обмена данными об операциях отсутствует.

«СБП построена так, что банк отправителя не знает, кто на том конце, и не может принять правильное антифрод-решение, не может правильно выстроить риск-балл», — сказал Сычев. Он также пояснил, что сейчас ЦБ консультируется с банками и другими участниками платежного рынка и пытается определить, на основе каких данных будет определяться риск-балл той или иной операции: «Думаю, что в ближайшее время мы с ними договоримся и сервис запустится в полном объеме».

Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать трансакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».



Ускоренной разработке системы обмена о переводах способствовал Сбербанк, знают два источника РБК на финансовом рынке. Как системно значимый банк, он обязан был по закону подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, но не сделал этого до сих пор. Для Сбербанка было принципиально важно именно отстроить систему обмена информацией о переводах в СБП, чтобы банки могли предупреждать участников перевода о возможных мошеннических трансакциях и защищать своих клиентов, говорит один из собеседников.



Небезопасность СБП — одна из причин, по которым Сбербанк вовремя к ней не присоединился, говорил ранее глава банка Герман Греф.