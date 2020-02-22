Ряд банков на этой неделе скорректировали ставки по действующим вкладам. Разберемся в нововведениях.

Банк БКФ предлагает открыть вклад «Управляемый стандарт!». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 375 дней. Размер процентной ставки определяется исходя из размера ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,25 процентного пункта, и составляет 5,75% годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ процентная ставка по текущему договору вклада изменяется с первого числа следующего календарного месяца. Минимально возможное значение процентной ставки по договору — 5% годовых.

Банк «Московское Ипотечное Агентство» снизил ставки по вкладам в рублях. Так, доходность депозита «Максимальный-2018» (от 100 тыс. рублей на 180 и 367 дней) составит 5,3—5,6% годовых (вместо 6—6,3%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. «Активный» (от 50 тыс. рублей на 90, 180 и 367 дней) оформляется под 3,9—4,9% (ранее — под 4,55—5,55%), а «Премиальный» (от 3 млн рублей на 367 дней) — под 5,75% годовых (вместо 6,45%).

Банк «Уралсиб» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,1—0,2 п. п. Например, депозит «Доход» открывается под 4,4—4,8%, «Рост» — под 3,5—4,1%, а «Комфорт» — под 3,4—3,9% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1 095 дней и 1 100 дней. «Почетный пенсионер» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 732 дня) оформляется под 4,4—4,8% годовых (прежде — под 4,5—5%).

Промсвязьбанк понизил ставки по двум вкладам. По депозиту «Мой доход» (от 10 тыс. долларов на 181 и 397 дней) ставки составят 0,6—0,85% годовых (ранее — 1—1,25%), а по вкладу «Моя выгода» (от 10 тыс. рублей на 32, 91, 122, 181, 367, 397, 547 и 731 день) — 3,15—4,5% годовых (прежде — 3,5—4,75%).



Банк ДОМ.РФ снизил ставки по депозитам в рублях и долларах. Так, доходность вклада «Хорошее начало» (от 100 тыс. рублей) составит 4,55—5,05% (ранее — 5,1—5,55%), а «Сезонного» (от 30 тыс. рублей) — 4,5—5% (вместо 5,05—5,5%). Сроки депозитов: 91, 181 и 367 дней. «Ипотечный» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 4,7% (вместо 5%).

Сбербанк России ввел вклад «Лови весну». Депозит оформляется в интернет-банке, мобильном приложении или банкомате. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — пять месяцев. Доходность составит 5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Трансстройбанк снизил ставки по двум вкладам в долларах. Так, депозит «Доходный» (на 91, 181, 271, 366, 400 и 540 дней) открывается под 0,07—1,37% годовых (вместо 0,07—1,67%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. Доходность вклада «Ежемесячный» (на 181, 271, 366, 400 и 540 дней) составит 0,27—1,27% годовых (ранее — 0,57—1,57%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) запустил сезонное предложение — вклад «Я помогаю ветеранам». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — от шести месяцев до полутора лет. Процентная ставка составляет 5,3% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.

Тинькофф Банк снизил ставки по «СмартВкладу» в рублях на 0,25—0,5 п. п. Для вклада с повышенной ставкой на срок от трех до пяти месяцев ставка составит 4,5%, от шести до 17 месяцев — 5%, от 18 до 24 месяцев — 5,5% годовых. Со стандартной ставкой на срок от трех до пяти месяцев — 4%, от шести до 17 месяцев — 4,5%, от 18 до 24 месяцев — 5% годовых.

Джей энд Ти Банк снизил ставки по вкладам. Например, депозит «Кристальный» (от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов) открывается в рублях под 4,8—5,7%, в долларах — под 1,2—1,5% годовых (ранее — под 5,1—6,2% и 1,3—1,6% соответственно). Сроки размещения денежных средств в рублях — один, шесть месяцев и один год, в долларах — три, шесть месяцев и один год.

Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел новый вклад и снизил ставки по депозитам в рублях. Новый депозит «Правильная стратегия» открывается на 182 и 367 дней под 4,8% и 5,2% годовых соответственно. Минимальная сумма — 150 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.

Заубер Банк снова снизил ставки по вкладам. Теперь «Заубер-Оптимальный» (на шесть месяцев) можно открыть под 4,8% годовых (до этого — под 5,3%). Доходность депозита «Заубер — 400 дней» составляет 4,59% годовых (с первого по 365-й день — 4,5%, с 366-го по 400-й день — 5,5%). Прежняя ставка — 5,43%.

Росбанк понизил ставки по вкладам. Так, доходность депозита «150 лет надежности» (на три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев в рублях и на шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев в долларах) в рублях составит 4,3—4,7% (ранее — 4,6—5,3%), в долларах — 0,1—0,6% годовых (вместо 0,1—0,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Райффайзенбанк понизил ставки по вкладам. «Свежий взгляд» (от 100 тыс. рублей) открывается под 5,5—6% (прежде — под 5,8—6,3%), а «Добро пожаловать!» (премиальный) (от 500 тыс. рублей, 7,5 тыс. долларов) — под 4,2—4,4% в рублях (вместо 4,35—4,65%) и под 0,25—0,45% годовых в долларах (до этого — 0,4—0,6%). Срок вкладов — 181 и 366 дней. Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 п. п. Так, «Зимний праздник с Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) можно оформить под 5,1—5,6% годовых. Выплата процентов — в конце срока. «Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) теперь размещается под 4,9—5,5% годовых. Возможно частичное снятие. Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Возрождение» снизил ставки по рублевым вкладам. Так, «Мой доход» (от 100 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один, полтора, два и три года) открывается под 4,9—5,25% годовых (ранее — под 5—5,4%). «Пополняемый» (от 100 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один, полтора, два года) — под 4,7—4,95% годовых (вместо 4,7—5,1%).