Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.

«Зимний праздник с Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) можно оформить под 5,1—5,6% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) теперь размещается под 4,9—5,5% годовых. Возможно частичное снятие. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) открывается под 3,9—5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все депозиты пополняемые, при этом сумма всех дополнительных взносов не может превышать первоначальную сумму, внесенную в течение десяти календарных дней с момента открытия вклада.

При использовании вкладчиком карты «Халва» возможно увеличение ставки по депозиту на 1 п. п.