Банк «Возрождение» снизил ставки по рублевым вкладам.

«Мой доход» (от 100 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один, полтора, два и три года) открывается под 4,9—5,25% годовых (ранее — под 5—5,4%). «Пополняемый» (от 100 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один, полтора, два года) — под 4,7—4,95% годовых (вместо 4,7—5,1%).

Инвестиционный вклад «Максимальный доход» открывается при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка под 6,4—6,5% годовых (до этого — под 6,5—6,55%).

Процентные ставки по вкладу «Надежная защита» составляют 7,3—7,4% годовых (вместо 7,3—7,55%). Депозит открывается при условии одновременного заключения на имя вкладчика в офисах банка договора накопительного страхования жизни.

Проценты по вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.