Управляющая компания «Сбербанк Управление активами» проанализировала, как инвестируют мужчины и женщины в инструменты пассивных инвестиций. Согласно исследованию, женщины инвестируют более активно: на них приходится 56% от общего количества счетов с инструментами доверительного управления. В то же время мужчины инвестируют больше: 60% от общего объема вложений, или 162 млрд рублей.



«Почти половина всех средств — более 130 миллиардов рублей — вложена в инструменты на основе облигаций. В эти инструменты женщины вкладываются чаще: 113,5 тысячи женщин против 74,9 тысячи мужчин. При этом мужчины все же вкладывают больше: их доля составляет 58% от вложенных средств. В отношении более рискованных вложений в инструменты на основе акций женщины осторожней. Две трети вложений в акции сделали мужчины. Среди инструментов пассивных инвестиций наиболее популярны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с доверительным управлением, на втором месте — паевые инвестиционные фонды. Выбирая направления инвестиций, и мужчины, и женщины предпочитают облигации, акции и стратегии с гарантией возврата вложенной суммы», — говорится в исследовании.

По данным «Сбербанк Управление активами», в открытых ПИФах и по количеству инвесторов, и по объему вложенных средств лидируют мужчины. Однако если перевес в объеме ровно вдвое выше, то количественно инвесторов-мужчин в ПИФы больше лишь на 4,5%.

В портфеле стратегий с гарантией возврата вложенных сумм 59% клиентов — женщины, объем вложений у инвесторов обоих полов примерно одинаковый. Абсолютное лидерство в инвестициях в рентную коммерческую недвижимость через закрытые фонды принадлежит мужчинам: они вкладываются в фонды недвижимости вдвое чаще и почти втрое больше — 22,9 млрд из 31 млрд рублей, заключили в компании.