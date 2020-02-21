Гендиректором группы компаний «Нацпроектстрой» стал Рубен Аганбегян, следует из данных базы СПАРК. Соответствующие изменения были внесены 20 февраля, сообщает РБК.

На базе «Нацпроектстроя» создается совместное предприятие «ВЭБ.РФ» и «Стройпроектхолдинга» Аркадия Ротенберга в области инфраструктурного строительства. Источник РБК говорил, что на первом этапе создания СП госкорпорация выдаст структуре Ротенберга бридж-кредит на 29,8 млрд рублей, за счет которого она сможет рассчитаться по долгам.

В 2010—2012 годах Рубен Аганбегян возглавлял Московскую биржу, после чего перешел в группу «Открытие», где входил в совет директоров «Открытие Холдинга» и был президентом банка «Открытие».

Согласно данным СПАРК, ГК «Нацпроектстрой» создана в ноябре 2019 года и только 3 декабря была поставлена на налоговый учет. СП создается в рамках реализации проекта «Понтон», который предполагает создание на базе активов группы компаний «Мостотрест» (крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры, подконтролен Ротенбергу) и «ТЭК Мосэнерго» (принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю), а также «Группы компаний 1520» (главный строительный подрядчик РЖД, подконтрольный Алексею Крапивину) строительного холдинга, обладающего «уникальными технологиями и компетенциями в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования объектов транспортной, энергетической и городской инфраструктуры», рассказывал источник РБК.