Наблюдательный совет Московской биржи рассмотрит 28 февраля вопрос о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ), говорится в сообщении биржи.

В опубликованной повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента, назначенного на 28 февраля, третьим вопросом идет пункт: «О рекомендациях по прекращению участия ПАО «Московская биржа» в Ассоциации российских банков».

В настоящее время в России действуют две крупные банковские саморегулируемые ассоциации: Ассоциация банков России, которую возглавляет выходец из ЦБ Георгий Лунтовский, и АРБ Гарегина Тосуняна.

Летом 2017 года восемь крупнейших российских банков объявили о выходе из АРБ. Причиной тому стала позиция руководства АРБ по ряду важных вопросов, включая деятельность финансового регулятора по санации банковского сектора. Сейчас указанные банки входят в Ассоциацию банков России.