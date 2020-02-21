Чувашкредитпромбанк признан несостоятельным (банкротом). О соответствующем решении Арбитражного суда Чувашской Республики, огласившего его резолютивную часть на заседании 20 февраля, сообщает в пятницу, 21 февраля, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Банк России отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка 7 ноября 2019 года. Регулятор, в частности, указывал, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, допускал нарушения порядка расчета капитала, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Банк России отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка Решение ЦБ принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных антиотмывочным законом.

В конце декабря ЦБ опубликовал отчет о финансовом состоянии кредитной организации, согласно которому «дыра» в ее капитале на дату отзыва лицензии составляла около 156 млн рублей.

В январе стало известно о приостановке Арбитражным судом Чувашии производства по заявлению ЦБ о ликвидации Чувашкредитпромбанка и планах рассмотреть заявление регулятора о банкротстве банка.



С 18 ноября выплачивается страховка вкладчикам Чувашкредитпромбанка, ее общая сумма оценена в 2,73 млрд рублей. Расчеты осуществляются через Россельхозбанк.