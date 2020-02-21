В феврале суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, на сумму 96,7 млрд рублей. Также суд запретил Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам.

Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично. В частности, суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.

Ранее суд принял к производству заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка и взыскании с них 141,39 млрд рублей. В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ. В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось, как считает заявитель, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.