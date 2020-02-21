Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,61% и составил 3 106,03 пункта. Индекс РТС опустился на 0,72% до отметки 1 524,71.

Бумаги Московской биржи опустились на 0,6%, Сбербанка — поднялись на 0,26%, «Газпрома» — снизились на 1,11%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,43%, «АЛРОСы» — поднялись на 0,29%.

«Индекс Мосбиржи сегодня чуть отступил и просел до 3 122 пунктов. Последняя неделя февраля для рублевого индикатора может состояться в рамках 3 100—3 135 пунктов, учитывая, что понедельник — выходной. Индекс РТС снизился к 1 527 пунктам и может торговаться далее в границах 1 510—1 550 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.