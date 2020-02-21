Арбитражный суд Северной Осетии по требованию Агентства по страхованию вкладов привлек бывших контролирующих лиц Диг-Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Лицензия у Диг-Банка была отозвана 23 июня 2014-го, а в сентябре того же года банк был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Агентство 31 августа 2017 года направило в Арбитражный суд Северной Осетии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Резо Гуджараидзе, Хетага Хетагурова, Константина Цаллагова, Альбины Дарчиевой и Берты Шанаевой в общем размере почти 2,641 млрд рублей.

Напомним, Резо Гуджараидзе занимал должность предправления кредитной организации, в правление также входили Хетаг Хетагуров и Альбина Дарчиева. Гуджараидзе, Хетагуров и Берта Шанаева располагали долями в капитале банка. По последним раскрывавшимся данным, среди топ-менеджеров и ключевых совладельцев банка было двое Цаллаговых с отличными от ответчика по иску именами: Сергей Цаллагов возглавлял совет директоров банка, а Феликс Цаллагов входил в правление в статусе зампреда, оба они располагали долями в банке.

Суд арестовал имущество экс-руководства Диг-Банка на 2,6 млрд рублей Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества пяти бывших руководителей Диг-Банка на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Определением Арбитражного суда Северной Осетии от 19 февраля 2020 года все пять лиц, указанных в иске АСВ, привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. Производство по делу приостановлено до завершения расчетов с кредиторами.



Почти три года назад сообщалось о первом в России обвинительном приговоре по делу о забалансовых вкладах, его фигурантами были владельцы и менеджеры Диг-Банка. По данным СМИ, Сергей Цаллагов, Резо Гуджараидзе, Берта Шанаева, Хетаг Хетагуров и Альбина Дарчиева получили условные сроки лишения свободы и штрафы.