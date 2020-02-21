Банк «Уралсиб» вошел в список Third Party Processor (TPP, процессор третьей стороны) НСПК и предлагает банкам-партнерам упрощенное подключение к Системе быстрых платежей.

Схема подключения к СБП, в которой «Уралсиб» выступает в качестве TPP, была разработана с учетом потребностей небольших банков. Решение позволит банкам подключиться к СБП без дополнительной интеграции с учетными системами и ДБО банка, за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.

«Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге «Уралсиба», так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром», — добавили в банке.