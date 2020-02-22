Около трети россиян не пользуются банковскими картами с кешбэком из-за непрозрачных условий или отсутствия необходимой информации. Такие данные следуют из опроса Райффайзенбанка, имеющегося в распоряжении ТАСС.

«Почти треть всех опрошенных (более 27%) заявили, что не пользуются картой с кешбэком. Главная причина — 42% ответов — непрозрачные условия по карте. Еще 24% признались, что просто не знают о таком банковском продукте», — отметили в банке. Однако достаточно большая доля опрошенных не пользуется картой с кешбэком по другим причинам: обычно это отсутствие услуги на зарплатной карте, нежелание оформлять новый продукт и разбираться в его условиях.

Наименее осведомлены о существовании карт с кешбэком жители Уфы, Ростова, Нижнего Новгорода и Краснодара. При этом лучше всего с кешбэком знакомы жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы. Вместе с тем около 70% опрошенных россиян пользуются картой с кешбэком. Чаще всего это люди в возрасте 26—35 лет с высоким достатком. Так, в группе с доходом свыше 90 тыс. рублей в месяц кешбэк получают 90% опрошенных, тогда как при доходе до 30 тыс. рублей в месяц — только 58%. Наибольший кешбэк респонденты получают в категории «Продукты питания». При этом женщины больше тратят в магазинах одежды и ресторанах, а главные расходы мужчин — это гаджеты и АЗС.

Опрос проводился в феврале 2020 года. В исследовании приняли участие более 2,6 тыс. россиян старше 18 лет из крупных городов РФ.