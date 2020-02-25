Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами, пишет РБК, ссылаясь на источник. Так, по программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70% до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности. В случае с кредитами процентная ставка также будет компенсироваться в большем объеме, если финансирование пойдет на приобретение российской продукции или технологий, говорит собеседник издания.
В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство подготовило изменения в постановление по субсидированию «зеленых» облигаций, направленные на дополнение механизма «зелеными» кредитами. Предложения ведомства по дополнению механизма одобрены проектным комитетом нацпроекта «Экология», сказали в пресс-службе, добавив, что идея будет направлена на согласование в правительство.
По словам представителей банков, объем бюджетных затрат на выплату купонного дохода по «зеленым» облигациям на 2019—2024 годы установлен на уровне 27 млрд рублей. Проекты небольшого объема или с продолжительной инвестиционной фазой удобнее профинансировать через открытие кредитной линии, а не с помощью выпуска облигаций. Пока механизм субсидирования не протестирован и фактические объемы финансирования будут зависеть от реальных потребностей клиентов и скорости прохождения всех предусмотренных постановлением согласований, пояснили в кредитных организациях. Банки смогут отслеживать целевое расходование средств, что полностью укладывается в логику «зеленого» финансирования, а в отношении облигаций такой контроль будет реализовать сложнее. Также пока не существует утвержденной методики оценки таких проектов с точки зрения рисков, заметили банкиры.
Пока «зеленый» бизнес в России воспринимается как экзотика.
На российском рынке «зеленые» инвестиции тоже пока непопулярны. На Мосбирже такие облигации разместили три эмитента: банк «Центр-Инвест» (объем выпуска 250 млн рублей), ФПК «Гарант-Инвест» (500 млн рублей) и СФО «Русол» (5,7 млрд рублей).