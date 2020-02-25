Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами, пишет РБК , ссылаясь на источник. Так, по программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70% до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности. В случае с кредитами процентная ставка также будет компенсироваться в большем объеме, если финансирование пойдет на приобретение российской продукции или технологий, говорит собеседник издания.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство подготовило изменения в постановление по субсидированию «зеленых» облигаций, направленные на дополнение механизма «зелеными» кредитами. Предложения ведомства по дополнению механизма одобрены проектным комитетом нацпроекта «Экология», сказали в пресс-службе, добавив, что идея будет направлена на согласование в правительство.

По словам представителей банков, объем бюджетных затрат на выплату купонного дохода по «зеленым» облигациям на 2019—2024 годы установлен на уровне 27 млрд рублей. Проекты небольшого объема или с продолжительной инвестиционной фазой удобнее профинансировать через открытие кредитной линии, а не с помощью выпуска облигаций. Пока механизм субсидирования не протестирован и фактические объемы финансирования будут зависеть от реальных потребностей клиентов и скорости прохождения всех предусмотренных постановлением согласований, пояснили в кредитных организациях. Банки смогут отслеживать целевое расходование средств, что полностью укладывается в логику «зеленого» финансирования, а в отношении облигаций такой контроль будет реализовать сложнее. Также пока не существует утвержденной методики оценки таких проектов с точки зрения рисков, заметили банкиры.

Центробанк: важно развивать «зеленое» финансирование в России Пока «зеленый» бизнес в России воспринимается как экзотика.

На российском рынке «зеленые» инвестиции тоже пока непопулярны. На Мосбирже такие облигации разместили три эмитента: банк «Центр-Инвест» (объем выпуска 250 млн рублей), ФПК «Гарант-Инвест» (500 млн рублей) и СФО «Русол» (5,7 млрд рублей).