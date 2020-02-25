Промсвязьбанк, не обладающий связями с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), рассматривает возможность создания такого бизнеса, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По их словам, идея об НПФ появилась у руководителей банка еще в первой половине прошлого года, но концептуального завершения тогда не получила. Сейчас двигателем развития собственного пенсионного бизнеса выступает Кирилл Алтухов, экс-председатель Западно-Уральского банка Сбербанка, утверждает источник издания. Рассматривается возможность покупки частного фонда.

Собеседники издания утверждают, что рассматриваемая Промсвязьбанком концепция развития пенсионного бизнеса предполагает помимо развития продаж пенсионных продуктов НПФ через собственную сеть также использование клиентской корпоративной базы, перешедшей в банк в рамках его деятельности как опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Для банка управление пенсионными средствами может в перспективе стать дополнительным источником дохода за счет доступа к большой базе сотрудников, занятых в ОПК, соглашаются аналитики.

По словам экспертов, желание заняться пенсионным бизнесом выглядит логичным, это дополнительный источник дохода, который может быть получен в долгосрочной перспективе. Промсвязьбанк может столкнуться с госкорпорацией «Ростех», которая также планирует развивать пенсионный бизнес. По словам одного из собеседников издания, «консультации» с «Ростехом» по поводу создания пенсионного бизнеса Промсвязьбанком уже были и в госкорпорации «не рекомендовали» развивать этот проект. В самом «Ростехе» заверили, что «не обладают информацией о подобных консультациях».