Банк России намерен расширить применение подхода к расчету рисков на основании внутренних рейтингов (ПВР) заемщиков, пишет «Коммерсант» . В частности, планируется снизить требования к активам банков для перехода на такой подход и обязать применять его все системно значимые кредитные организации. Пока ПВР используют Сбербанк и Райффайзенбанк.

Райффайзенбанк посчитал, что ПВР за год позволил ему сэкономить достаточность капитала (Н1.0). Она составляет 13,72%, а без ПВР была бы 12,87%. Банк использует ПВР в корпоративном сегменте с 1 февраля 2019 года и смог высвободить 11,9 млрд рублей капитала.

Альфа-Банк готовится получить разрешение на использование подхода в текущем году. В банке рассчитывают перейти на ПВР по кредитному портфелю корпоративных клиентов в этом году, а в 2021-м начать применять его в розничном кредитовании.

В АКРА оценили возможное влияние новых требований ЦБ к системным банкам Риском увеличения надбавок АКРА считает более высокую стоимость капитала для банков, что может привести к повышению процентных ставок по кредитам или сокращению объемов кредитования по наиболее рискованным продуктам.

В ЦБ уверены, что расширение применения ПВР позволит снизить стоимость кредитования для заемщиков с низким и умеренным уровнем кредитного риска. Также регулятор надеется, что переход на ПВР повысит конкурентоспособность крупнейших российских банков на международном рынке. Уже обсуждается возможность снижения минимального порога величины активов банков, которые могут подать заявку на применение ПВР, с 500 млрд до 150 млрд рублей.

В Россельхозбанке сообщили, что в 2020 году переходить на ПВР не планируют. В Промсвязьбанке рассказали, что с учетом нового статуса банка и изменяющегося клиентского профиля адаптируют уже имеющиеся риск-модели, «поэтому вопрос о переходе на ПВР в ближайшее время не стоит». В банке «ФК Открытие» собираются переходить на ПВР, но не в ближайшее время.