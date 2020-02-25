• Банки наиболее активно работают с онлайн-заявками в сегменте потребительского кредитования, а доля сберегательных продуктов в продуктовой структуре онлайн-заявок достаточно низкая. Об этом свидетельствуют данные нового исследования портала Банки.ру, посвященного процессу цифровизации отношений между банками и их клиентами. Графики, составленные в рамках исследования, демонстрируют, что в более крупных банках выборки (из топ-50 по активам) доли онлайн-заявок, поступающих от новых и действующих клиентов, практически равны.

• Россияне, взявшие ипотеку в 2015—2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей благодаря рефинансированию. Такой прогноз предоставили аналитики сети агентств недвижимости «Этажи». Те, кто взял ипотеку в 2019 году, смогут сэкономить около 891 млрд рублей. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых. Драйвером снижения процентных ставок по ипотеке, в том числе кредитам, выдаваемым на рефинансирование существующих, стало снижение ключевой ставки ЦБ, напомнили в пресс-службе Банка России.

• Крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме рассказали в нескольких кредитных организациях. Так, экономится время на печать, на подписание каждой страницы, а потом на ожидание визы контролера. По мнению экспертов, главная угроза — это одобрение таких условий договора, на которые в бумажном виде потребитель сервиса никогда бы не согласился. Электронная форма способствует подписанию документов «не глядя», как лицензионные соглашения или разного рода условия использования в мобильных приложениях.

• По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год почти на 15% и в пять раз опередив инфляцию (3,05%). Оценка выполнена на основе раскрытой информации более 50 банков, в каждом из которых работают свыше 1 тыс. сотрудников. Более высокую зарплату сотрудникам, чем в крупнейшем российском банке, традиционно платят дочерние структуры иностранных групп, крупные частные банки, а также банки с участием в капитале государства или госкомпаний.