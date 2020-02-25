Средняя ставка по ипотеке может опуститься в России ниже 8% уже к концу текущего года, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Я думаю, что с текущего уровня, если не брать в расчет возможность снижения ключевой ставки, о котором говорил ЦБ, что касается всех остальных инфраструктурных мер, то там до уровня ниже 8%, конечно, мы сможем снизиться довольно быстро. Задача — достичь этого уровня к 2024 году, я надеюсь, что мы сможем, если все эти меры будут реализованы, выйти на нее уже к концу этого года», — сказал Моисеев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что ипотечные ставки в России к концу 2020 года могут снизиться до 8% с текущих 9%. По информации ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п. п. до 9% годовых.

Также Минфин не поддерживает фиксирование ставки страхования жилья. По словам Моисеева, страхование является дополнительной нагрузкой для граждан, которые берут ипотеку. Страховой рынок является таким же рынком, как и любой другой, поэтому поддерживать фиксацию этой стоимости ведомство не будет, сказал заместитель министра финансов.