Льготные категории граждан смогут использовать для оплаты проезда банковскую карту «Мир» любого банка за счет технологии, разработанной Сбербанком. Новая технология оплаты проезда была представлена на форуме «Инновационные платежные решения для транспорта», указано в релизе кредитной организации.

«Больше не нужно носить с собой удостоверение льготника или иметь специальную карту с фотографией, достаточно обычной банковской карты «Мир», к которой по технологии Social ID привязывается льготный проездной, а в облаке сохраняется фотография льготника, которая отражается в устройстве контролера при прикладывании карты пассажира, — поясняется в сообщении банка. — Таким образом, перевозчик получает возможность контролировать легальность предоставления льготного проезда, не теряя времени на запрос дополнительных документов у пассажира, а льготник получает более удобный социальный сервис».

«Дочка» Сбербанка — компания «Расчетные решения» подготовила для форума «Инновационные платежные решения для транспорта» стенд с демонстрацией бескондукторного решения.



В ходе сессии форума «Развитие единых карт жителя города (региона) и организация оплаты проезда пассажиров льготных категорий» было отмечено, что на данный момент безналичная оплата проезда в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка доступна в 104 городах России, по этому показателю страна занимает первое место в мире.