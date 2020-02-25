«Ренессанс Кредит» обновил линейку карточных продуктов. Теперь клиентам доступны для оформления дебетовые и кредитные карты «365» и «Drive 365».

По программе лояльности «365» размер начисляемых бонусов зависит от месячного объема трат по карте: при обороте до 15 тыс. рублей — 1% от суммы чека, от 15 000,01 до 75 тыс. рублей — 1,5%, свыше 75 000,01 рубля — 3%. За один календарный месяц клиент может накопить не более 3 тыс. бонусов.

По программе лояльности «Drive 365» начисляются бонусы за покупки в категориях «Автоуслуги», «АЗС», «Каршеринг» и «Паркинг». Размер начисляемых бонусов зависит от месячного объема трат по карте: при обороте до 5 тыс. рублей — 1% от суммы чека, от 5 000,01 до 15 тыс. рублей — 2% от суммы чека, от 15 000,01 до 75 тыс. рублей — 5%, свыше 75 000,01 рубля — 10%. При совершении покупок в остальных категориях держатели карт будут получать 1% бонусами от суммы чека. За один календарный месяц клиент может накопить не более 3 тыс. бонусов (не более 1 тыс. бонусов в рамках категорий, предусматривающих повышенные начисления).

«В марте в мобильном банке для держателей новых карт будет открыта возможность возврата за счет накопленных бонусов денежных средств за ранее совершенные трансакции, а также оплата с помощью бонусов мобильной связи и ЖКУ. Курс конвертации по программам лояльности при возмещении трансакций — 1 бонус равен 1 рублю, при оплате услуг связи и ЖКХ — 2 бонуса равны 1 рублю», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

Выпуск дебетовых карт осуществляется бесплатно. Стоимость обслуживания составляет 99 рублей в месяц, плата не взимается при совершении операций в предприятиях торговли и сервиса в течение календарного месяца в размере не менее 5 тыс. рублей или поддержании суммы минимального остатка за расчетный период в размере не менее 30 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка бесплатное, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций — 0% до 50 тыс. рублей в месяц; 2%, минимум 100 рублей, — от 50 000,01 рубля в месяц.

Первый год обслуживание по кредитным картам осуществляется бесплатно, далее — 99 рублей в месяц. Плата не взимается при сумме безналичных расчетов от 10 тыс. рублей в месяц.

Основные условия кредитования по картам: лимит — до 300 тыс. рублей, ставка — 19,9% годовых на безналичные операции, 45,9% годовых — на операции по снятию наличных. Карта предусматривает льготный период до 55 дней, который распространяется на операции оплаты товаров и услуг. Комиссия за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка / сторонних банков не взимается.