Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Синко-Банка до уровня «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB-» с «позитивным» прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено ростом рентабельности бизнеса и улучшением оценки качества активов в результате снижения объема проблемной ссудной задолженности на балансе. Рейтинг банка также обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватным буфером абсорбции убытков, приемлемой ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, для банка характерно поддержание высокой достаточности капитала (Н1.0 равен 34,6%; Н1.2 равен 19,4% на 1 января 2020 года), которая позволяет выдержать полное обесценение около 27% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов.

Основу активов банка на 1 января 2020 года составляет кредитный портфель юрлиц и индивидуальных предпринимателей (36% валовых активов) и физлиц (12%), заключили в «Эксперт РА».

