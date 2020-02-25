Примерно 43% депозитов физических лиц в российских банках в 2019 году были сделаны на суммы выше страхового покрытия (1,4 млн рублей), говорится в прогнозе банковского сектора Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка.

«В 2019 году примерно 43% розничных депозитов были сделаны на суммы, превышающие уровень 1,4 млн рублей (22 тыс. долларов), гарантированные в рамках системы страхования депозитов», — говорится в материале.

Как отмечают аналитики, продолжающийся рост зарплат и восстановление реальных располагаемых доходов в 2019 году позитивно сказались на росте рынка розничных депозитов, который вырос на 7,3% в прошлом году. Рост рублевых розничных депозитов составил 9,9% против 8,3% годом ранее.

Но основным фактором хорошего результата 2019 года, указывают эксперты, был все же прирост депозитов в валюте, объем которых увеличился с 88 млрд долларов в декабре 2018 года до 97 млрд в декабре 2019-го.



«Эта тенденция отражает возвращение депозитов, изъятых из госбанков в конце 2018 года на фоне опасений санкций. Без учета этого эффекта приток розничных депозитов в банки составил бы всего 5,5%. Устойчиво высокая доля сбережений в валюте, которые характерны для групп населения с уровнем дохода выше среднего, находит свое отражение в структуре розничных сбережений», — говорится в прогнозе.