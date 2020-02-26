Платежная система Blizko Связь-Банка прекратит переводить деньги без открытия счета: Промсвязьбанк, к которому присоединяется банк, счел развитие системы нецелесообразным, пишет «Коммерсант» . Так, Связь-Банк — оператор платежной системы (ПС) Blizko — принял решение о прекращении ее деятельности и исключении банка из реестра операторов платежных систем Банка России с 22 апреля 2020 года. В Промсвязьбанке сообщили, что закрытие направления планировалось давно.

По словам собеседников издания, Связь-Банк, после того как стало известно о планах по его передаче Промсвязьбанку, пытался продать систему. По их словам, речь шла о сумме около 200 млн рублей, но приобретение небольшой системы без значимой доли рынка и оборотов даже за скромную сумму не имеет смысла.

Как рассказала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, в последние несколько лет Blizko занимала незначительную долю рынка, которую можно оценить на уровне не более чем несколько процентов. По ее словам, переводы без открытия счета — это крайне сложный сегмент платежных услуг: регуляторная нагрузка оказывает двойное давление на системы трансграничных переводов, в том числе в связи с тем, что в странах ближнего зарубежья дублируются требования к ним по аналогии с российским законодательством. Также развитие в этом сегменте требует инвестиций, в первую очередь в технологии, пояснила Михайлова.

По словам экспертов, сейчас на рынке активно работают восемь систем. Оценивая степень цифровизации их бизнеса, через три — пять лет на российском рынке останется не более трех компаний.