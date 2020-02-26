Промсвязьбанк выставил на электронные торги 100-процентную долю в уставном капитале дочерней «ПСБ-Форекс», пишет «Коммерсант» . Начальная цена определена в 149 млн рублей. Данное направление деятельности не является приоритетным, объяснил представитель банка решение о продаже форекс-компании.

Начальная цена представляет собой цену за лицензию форекс-дилера. Размер собственных средств «ПСБ-Форекс» на конец прошлого года составлял 106 млн рублей. Компания так и не вышла в прибыль: чистый убыток за девять месяцев составил 27,6 млн рублей.

Промсвязьбанк планирует продать дочернюю дилерскую компанию Лицензия форекс-дилера может быть интересна многим.

По мнению экспертов, стартовая цена продажи в 149 млн рублей сравнима с затратами на создание компании с нуля. Подготовительный процесс перед лицензированием занимает шесть — девять месяцев. Минимальный уставный капитал должен быть не менее 100 млн рублей, а с учетом дополнительных расходов компании он должен быть больше.

По словам гендиректора «Альфа Форекс» Сергея Николюка, несмотря на уникальность предложения с учетом всего четырех лицензированных игроков в России, потенциальных покупателей будет немного. Форекс-дилер может быть конкурентным только в рамках банковской группы, которая способна обеспечить компанию валютными котировками, онлайн-регистрацией клиентов, пояснил Николюк. Однако, добавил он, «банки в последнее время мало интересовались этим направлением бизнеса».