Правительство РФ сейчас не рассматривает вопрос докапитализации ВТБ через допэмиссию акций, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Пока не рассматриваем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Моисеев отмечал, что правительство рассматривает возможность допэмиссии ВТБ. Однако в связи с тем, что госбанк находится под секторальными санкциями США, любые действия с его акциями должны проводиться аккуратно, чтобы не навредить существующим инвесторам.