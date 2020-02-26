Московский Индустриальный Банк предлагает возможность приобрести в ипотеку апартаменты на первичном и вторичном рынке, а также рефинансировать ранее выданные кредиты на приобретение или строительство апартаментов.

Как поясняется в сообщении МИнБанка, приобретение апартаментов возможно в аккредитованных объектах на этапе строительства в рамках программ «Новостройка» и «Новостройка по двум документам», а также на вторичном рынке недвижимости по программам «Готовое жилье» и «Готовое жилье по двум документам».

В рамках данных программ кредитования максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 15 млн рублей для остальных регионов РФ. Минимальная процентная ставка — 8,1%.

Также предусмотрена возможность погасить уже действующий кредит, полученный на приобретение апартаментов, с использованием программы «Рефинансирование ипотеки».



«Мы видим спрос на апартаменты, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. По нашему мнению, такой формат недвижимости может быть востребован и в других крупных городах с активной застройкой. Как правило, апартаменты обходятся значительно дешевле, чем квартиры. Отчасти этим обусловлена такая позитивная динамика спроса на этот вид недвижимости, поэтому мы актуализировали свою продуктовую линейку под потребности клиентов», — комментирует начальник отдела ипотечного кредитования МИнБанка Максим Родичев.