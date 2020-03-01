Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Ренессанс Кредит» обновил линейку карточных продуктов. Теперь клиентам доступны для оформления дебетовые и кредитные карты «365» и «Drive 365». По программе лояльности «365» размер начисляемых бонусов зависит от месячного объема трат по карте: при обороте до 15 тыс. рублей — 1% от суммы чека, от 15 000,01 до 75 тыс. рублей — 1,5%, свыше 75 000,01 рубля — 3%. За один календарный месяц клиент может накопить не более 3 тыс. бонусов.

Неименную карту Visa Gold можно получить в любом офисе банка «Александровский» мгновенно в момент обращения. Для получения карты достаточно подписать заявление. Карты для пенсионеров, карты к вкладу или кредиту, а также индивидуальные зарплатные карты с кешбэком до 5% и начислением 4% на остаток выпускаются бесплатно.



Энерготрансбанк предлагает держателям рублевых дебетовых карт (кроме неименных и подарочных) воспользоваться программой лояльности «Безусловный кешбэк». При оплате товаров и услуг, в том числе в сети Интернет, начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно компенсировать покупки, с даты совершения которых прошло не более 90 дней. Курс обмена: 1 бонус равен 1 рублю.