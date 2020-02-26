Банк «Россия» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь клиенты банка смогут пользоваться моментальными денежными переводами по номеру телефона.

«Для перевода средств необходимо зайти в раздел «Переводы» в мобильном приложении Abr Direct, нажать иконку «По номеру телефона», выбрать в выпадающем списке «Счет в другом банке» и ввести номер телефона получателя. Затем выбрать банк получателя, ввести сумму и нажать «Перевести». После подтверждения операции с помощью СМС-кода деньги будут моментально переведены на счет получателя», — уточнили в банке.

Напомним, СБП — специальный сервис Банка России, позволяющий физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона на свои или чужие счета в других банках, также подключенных к системе, в любой регион в режиме 24/7.