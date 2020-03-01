РГС Банк стал новым расчетным центром платежной системы «Таможенная карта». Теперь более 60 банков — участников платежной системы могут открыть корреспондентский счет и осуществлять расчеты через РГС Банк, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«На сегодня РГС Банк является одним из четырех расчетных центров системы и планирует стать в ближайшее время эмитентом «Таможенной карты», — отметила директор по корпоративному бизнесу РГС Банка Анна Гордеева. — Сервисы «Таможенной карты», на наш взгляд, эффективно дополняют банковские решения по обслуживанию ВЭД. А мы всегда стремимся предлагать нашим клиентам комплексный подход, современные сервисы и удобные цифровые каналы обслуживания и будем продолжать развиваться в этом направлении».



Национально значимая платежная система «Таможенная карта» является ведущим оператором таможенных платежей в России, предоставляя компаниям — участникам внешнеэкономической деятельности возможность быстро и удобно декларировать товар и осуществлять расчеты с Федеральной таможенной службой.