Банк ДОМ.РФ и ГК «А101» запустили сервис по дистанционному рефинансированию ипотеки. Он поможет людям, уже купившим квартиру, значительно сократить размер ежемесячного платежа, не выходя из дома, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для этого нужно оставить на сайте ГК «А101» заявку, указав банк, который выдавал ипотеку, и условия кредитования, а также наличие детей, рождение которых позволяет воспользоваться программой господдержки.

«Специалисты ГК «А101» бесплатно помогут покупателям, взявшим ипотечный кредит, рефинансировать его по ставке от 7,7%. С учетом среднего уровня ипотечных ставок в последние пять лет это позволит сократить размер ежемесячного платежа на 30—40% или срок кредита. Если после 1 января 2018 года у заемщика родился второй или третий ребенок, ставка может быть снижена до 4,7%», — говорится в релизе.

Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк 5% на товары категории «Дом».



«Дистанционное рефинансирование ипотеки позволит не только снизить нагрузку, существенно уменьшив ежемесячные платежи, но и сэкономить время клиентов, упростить процесс перекредитования», — отметил директор управления продажами Банка ДОМ.РФ Артем Саркисян.



Около 80% решений банк принимает почти мгновенно, отмечают в кредитной организации.