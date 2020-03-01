Абсолют Банк запустил «Депозит-онлайн», расширив линейку экспресс-продуктов МСБ для клиентов — юридических лиц из числа резидентов РФ и индивидуальных предпринимателей, граждан РФ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты Абсолют Банка смогут теперь разместить денежные средства на выгодных условиях, получить дополнительный доход и максимально эффективно управлять своими средствами через систему дистанционного банковского обслуживания без личного посещения офиса банка», — говорится в релизе.

«Депозит-онлайн» может быть открыт на срок от 21 дня до трех лет в рублях или долларах. Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей или 1 тыс. долларов США. В зависимости от срока депозита процентная ставка для вкладов в рублях составляет от 4,67% до 6,09%, в долларах — от 0,53% до 1,56% и действует в течение всего срока договора.

Проценты начисляются на размещенные средства и капитализируются в конце срока депозита, увеличивая сумму вклада. Выплаты поступают на расчетный счет клиента в банке или на его депозитный счет.