Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 23 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,155 рубля. С начала торговой сессии было проведено 57,2 тыс. сделок на 4 млрд долларов, диапазон котировок — 64,9—65,72 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,7775 рубля, уменьшившись на 33 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 13,9 тыс. сделок на 675,6 млн евро по курсам от 70,56 до 71,565 рубля за евро.



Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«К концу сессии рубль получил поддержку со стороны валют развивающихся рынков, а также восстановления цен на нефть. Это позволило ему отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. При этом доллар продолжает торговаться выше 65 рублей», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, закрепление над этой отметкой создаст плацдарм для дальнейшего роста американской валюты, целью которого может стать сопротивление на уровне 67 рублей.

«Если же долларовым «медведям» удастся увести пару USD/RUB ниже 65 рублей, у них появятся шансы на возвращение в диапазон 64—64,4 рубля», — заключает Зварич.

