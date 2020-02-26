Мосгорсуд подтвердил законность приговора в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова, осужденного на пять лет колонии общего режима по уголовному делу о растрате более 737 млн рублей кредитной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.



«26 февраля в Московском городском суде рассмотрено представление прокуратуры и жалоба представителя потерпевшего на приговор Пресненского районного суда в отношении Салогубова. Суд апелляционной инстанции постановил оставить представление и жалобу без удовлетворения», — сказал представитель пресс-службы.

Экс-банкир признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Судом и следствием установлено, что в 2016 году Салогубов, зная о предстоящем отзыве лицензии у кредитной организации, вместе с иными лицами объединился в организованную группу с целью хищения имущества, вверенного президенту банка. Для реализации преступного умысла в период с августа по сентябрь 2016 года соучастники заключали фиктивные договоры уступки прав требований (цессии), купли-продажи имущества и соглашения об отступном. Таким образом, было растрачено имущество банка общей стоимостью более 737 млн рублей.

Центробанк РФ 13 сентября 2016 года отозвал лицензию у Роспромбанка. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2016 года признал банк банкротом.