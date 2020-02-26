Исполнение обязательств РАМ Банка третьим лицом, заявившим ранее о таком намерении, признано несостоявшимся. Сообщение об этом опубликовано на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, лицензия у РАМ Банка была отозвана 26 июля 2019 года. В сентябре Центробанк публиковал информацию о «дыре» в капитале РАМ Банка почти в 1,8 млрд рублей, а в середине октября Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом. Позже в том же месяце ЦБ сообщал, что неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб не менее чем на 2,2 млрд рублей.

В конце ноября прошлого года в АСВ поступило заявление от третьего лица о намерении в порядке статьи 189.93 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предоставить денежные средства , достаточные для исполнения обязательств кредитной организации. В сообщениях АСВ это лицо не конкретизируется. Расчеты с кредиторами должны были осуществляться после поступления от третьего лица денежных средств.

«В связи с тем, что денежные средства в порядке, установленном пунктом 9 статьи 189.93 закона о банкротстве, не перечислены третьим лицом на специальный счет кредитной организации, открытый в агентстве, исполнение третьим лицом обязательств кредитной организации признается несостоявшимся», — говорится в сегодняшнем релизе.

Уточним, что, согласно пункту 9 статьи 189.93 упомянутого закона, исполнение заявителем обязательств кредитной организации признается несостоявшимся, если на ее специальный счет в течение семи рабочих дней с даты получения заявителем справки о размере обязательств не поступило 5% суммы текущих обязательств кредитной организации и суммы обязательств, которые включены в реестр требований кредиторов, или в течение трех месяцев не поступила вся сумма таких обязательств.



Согласно опубликованным ранее сведениям о ходе конкурсного производства в РАМ Банке по состоянию на 1 января 2020 года , его обязательства перед кредиторами по бухгалтерскому балансу на дату отзыва лицензии составляли более 2,399 млрд рублей, в том числе по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей — более 511 млн. Сумма установленных требований, включенных в реестр требований кредиторов, составила чуть больше 636 млн рублей. Конкурсная масса составляла порядка 198 млн рублей, на проведение расчетов с кредиторами эти средства на тот момент не направлялись. Расходы на проведение конкурсного производства составили примерно 25 млн; на счете банка в АСВ осталось 173 млн рублей.