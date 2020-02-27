Арбитражный суд Москвы обязал председателя совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгения Бернштама, арестованного 5 июля 2019 года, передать финансовому управляющему его имуществом частную коллекцию фигурок «Мы все родом из детства» стоимостью 201,6 млн рублей, говорится в определении суда.

Бернштам должен передать управляющему Анне Пановой 1 400 фигурок серии «Море» и 1 700 фигурок серии «Дикий Запад». Указанное имущество составляет конкурсную массу должника и подлежит реализации в целях последующего удовлетворения требований кредиторов за счет вырученных средств, отмечается в определении.

Столичный арбитраж в феврале продлил на три месяца срок инвентаризации имущества Бернштама. Также суд 10 июня 2019 года отказал временному управляющему «Домашних денег» Михаилу Чернышеву в аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации.

​Суд затребовал информацию о наличии у Бернштама гражданства Израиля Председатель совета директоров МФО «Домашние деньги» был арестован 5 июля 2019 года.

Столичный арбитраж 1 февраля 2019 года по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Однако тот оспорил в апелляции это определение, указав на «необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя». В мае 2019 года апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина, а 16 июля 2019 года суд признал Бернштама банкротом.

Кузьминский суд Москвы 5 июля прошлого года арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).