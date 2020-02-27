Наблюдательный совет ВТБ принял решение о продаже доли в размере 10% в африканской «дочке» банка VTB Аfrica (Ангола). Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

«Принять решение о продаже банком ВТБ 1 875 акций Banco VTB Africa, S.A. номинальной стоимостью 400 кванз каждая, составляющих 10% уставного капитала Banco VTB Africa, S.A., по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета оценщика», — говорится в сообщении.

В октябре 2019 года стало известно, что ВТБ планирует сократить свою долю в ангольском банке до 40% и долю местных партнеров — также до 40%. 20% планировалось продать менеджменту. В сентябре глава ВТБ также сообщал, что может сократить свою долю, чтобы вывести организацию из-под санкций США.