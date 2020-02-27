Группа Сбербанка получила в 2019 году чистую прибыль в размере 845 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, что на 1,6% больше результата 2018-го. Как уточняется в релизе банка, показатель рассчитан с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank в III квартале прошлого года.

Чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности достигла 914,8 млрд рублей (плюс 10,1% в годовом выражении).

Чистые процентные доходы увеличились на 1,4% по сравнению с 2018 годом до 1 трлн 415,5 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — на 13,6% до 497,9 млрд.

Отдельно за IV квартал 2019 года чистая прибыль группы Сбербанка составила 212 млрд рублей (плюс 20,3% к IV кварталу 2018-го).

Объем кредитов группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличился за год на 3,2% до 21,7 трлн рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 16,8% до 7,9 трлн, корпоративный — сократился в номинальном выражении на 3,2% до 13,9 трлн рублей, а в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%.

Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился за год на 25,8%, ипотечный — на 11,4%.

Качество кредитного портфеля улучшилось за год, отмечают в банке. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, снизилась на 0,4 процентного пункта и составила 7,5%.



Объем розничных депозитов составил 14,2 трлн рублей, прирост за год — 5,3%. Объем корпоративных депозитов, составивший на конец 2019-го 7,4 трлн рублей, уменьшился за год на 0,5%, при этом в реальном выражении показатель вырос на 4,6%.

В числе прочего в релизе указано, что, согласно данным управленческого учета, совокупный операционный доход от страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 126 млрд рублей, показав рост на 13% за 12 месяцев. С начала года активы под управлением блока «Управление благосостоянием» выросли на 22% и составили 1,5 трлн рублей.

Общий капитал группы, согласно расчетам по «Базелю III», составил на 31 декабря 2019 года 4 трлн 435,7 млрд рублей (плюс 3,8% за квартал). Коэффициенты достаточности базового капитала первого уровня и общего капитала незначительно снизились за квартал под влиянием роста активов группы, взвешенных с учетом риска, и составили 13,41% и 13,59% соответственно.

Количество активных клиентов Сбербанка — физических лиц выросло на 3 млн за год, превысив 96 млн человек. Количество активных корпоративных клиентов увеличилось более чем на 300 тыс. и превысило 2,5 млн.

Консолидированная финансовая отчетность охватывает деятельность Сбербанка России и его дочерних компаний. По состоянию на 31 декабря 2019 года деятельность группы на территории РФ осуществляется через Сбербанк, а также компании «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Капитал», «СБ КИБ Холдинг», «Сбербанк Инвестиции», НПФ Сбербанка, страховые компании «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование», компании «Сбербанк Факторинг», «Цифровые технологии» и Сетелем Банк. Деятельность группы за пределами РФ осуществляется через дочерние банки на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Австрии, Швейцарии и прочих странах Центральной и Восточной Европы, а также через отделение в Индии, представительства в Германии и Китае и компании группы, расположенные в США, Великобритании, на Кипре и в ряде других стран. 31 июля 2019 года группа закрыла сделку по продаже Denizbank — своего бывшего дочернего банка в Турции.

