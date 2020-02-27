Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая по заявлению швейцарской UBS Switzerland AG сняла арест с самолета Bombardier Challenger 650 бывшего председателя правления Промсвязьбанка и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева.

Апелляционный суд отклонил жалобу Промсвязьбанка на вынесенное в декабре определение Арбитражного суда Москвы. Обеспечительные меры, включая арест самолета, были приняты в мае в деле по иску банка о взыскании более 282 млрд рублей убытков с братьев Ананьевых и других лиц, контролировавших Промсвязьбанк до его санации.

Суд оставил под арестом активы Ананьевых по иску к ним на 282 млрд рублей Суд отклонил кассационные жалобы Ананьевых и ряда других ответчиков на вынесенное в мае определение Арбитражного суда Москвы.

Кроме самолета, первая инстанция в мае заморозила такие активы Дмитрия Ананьева, как три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях и денежные счета. Девятый арбитражный апелляционный суд 11 декабря отказал той же UBS Switzerland AG в снятии ареста с такого же самолета Алексея Ананьева. Швейцарская компания сообщала, что принадлежащий ей на праве собственности самолет был передан в аренду компании Parseval Ананьевых и на него не может быть наложен арест.

Апелляционный суд счел, что UBS Switzerland AG не представила ни одного правоустанавливающего документа, из которого суд мог бы сделать вывод о принадлежности прав собственности на самолет.