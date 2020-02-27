Биржевой курс евро в ходе торгов четверга превысил отметку в 72 рубля впервые с сентября 2019 года.

По данным Мосбиржи на 13:48 по мск, курс доллара составляет 65,69 рубля (плюс 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,86 рубля (плюс 58 копеек).

Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торгов Российская валюта укрепляется к доллару и слабеет к евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

По словам аналитиков ИК «Фридом Финанс», рубль в четверг динамично падает к доллару и евро. В отношении с рублем на фоне падения российской валюты евро сегодня сумел пробиться выше 72. В течение дня это движение может повториться. Ближайший ключевой уровень по паре евро/рубль — 72,5, прогнозируют эксперты.