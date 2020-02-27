Мобильный оператор «СберМобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. Как следует из сообщения кредитной организации, сервисы связи стали доступны еще в девяти регионах: Томской, Сахалинской, Магаданской областях, Приморском крае, Камчатском крае, Хакасии, Туве, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

В Сбербанке напоминают, что запуск мобильного оператора «СберМобайл» состоялся в сентябре 2018 года. На сегодняшний день услуги доступны в 66 субъектах РФ.

Абоненты «СберМобайла» могут собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями — выбрать необходимое количество минут, сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции — либо подключить один из тарифов с готовым наполнением.



Подключиться к «СберМобайлу» можно во всех отделениях Сбербанка, также можно заказать сим-карту на сайте оператора.

