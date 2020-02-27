Группа депутатов подготовила поправки в Уголовный кодекс и несколько законов, которые усиливают ответственность акционеров и топ-менеджмента за банкротство банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пишет РБК . Среди авторов законопроектов — зампред Госдумы Ирина Яровая и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Так, после принятия законопроектов регулятор сможет обращаться в суд с заявлением о временном ограничении права на выезд из России для топ-менеджмента и владельцев кредитных организаций. Такое право появится у ЦБ после назначения в банк временной администрации или отзыва у него лицензии. Суд сможет запрещать выезд из страны всему руководству банка, а также лицам, которых ЦБ включил в перечень контролирующих кредитную организацию. Указанные лица должны были владеть банком или работать там в течение трех лет до подачи ЦБ заявления в суд. Право обращаться с заявлением о запрете на выезд из страны у ЦБ появится в отношении руководства и акционеров страховых компаний и НПФ.

Обязанность доказывания обстоятельств, которые ЦБ изложит в заявлении о запрете на выезд из России для топ-менеджмента, лежит на самом Центробанке, говорится в документе. Предельный срок запрета на выезд из России — 180 дней.

После банкротства кредитных организаций бывшие руководители и владельцы банков, которые могли быть привлечены к ответственности, успевают покинуть страну, причем, как правило, с предварительно выведенными активами, говорится в пояснительной записке. Существующие законы не позволяют своевременно пресечь возможность выезда для таких лиц.

Также в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий расширение сразу трех статей Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность топ-менеджеров и акционеров за банкротство банков, страховых компаний и НПФ.