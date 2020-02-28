СК «Зетта Страхование» в четвертый раз подряд стала лидером «Народного рейтинга» страховых компаний на Банки.ру. По итогам 2019 года компания заняла первое место с результатом 80,9 балла, улучшив результат прошлого года более чем на 8 баллов.



Свыше 80% отзывов, поступивших за 2019 год в адрес компании, оставили клиенты, довольные работой страховщика. СК «Зетта Страхование» продолжает реагировать на все без исключения обращения и оперативно помогает пользователям.

«Страховой рынок сейчас далеко не самый простой. Клиенты становятся все более требовательны к сервису, конкуренты тоже не стоят на месте. Чтобы сохранять преимущество, с каждым годом нам приходится прилагать все больше усилий, реагировать на изменения быстрее — еще больше повышать качество сервиса, совершенствовать страховые программы и работу с клиентами. Приятно, что эта работа не остается незамеченной. Нас выбирают, нам доверяют, с нами остаются на годы», — прокомментировал результаты директор по маркетингу СК «Зетта Страхование» Федор Стоянов.

В топ-3 «Народного рейтинга» страховых компаний по итогам 2019 года также вошли «Тинькофф Страхование» с результатом 70,5 балла и «Югория» — 46,4 балла.

Портал Банки.ру благодарит посетителей за активность и поздравляет победителей «Народного рейтинга — 2019».

Награда будет вручена победителю на официальной церемонии «Банк года», которая пройдет 13 марта 2020 года в Москве.